شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الجزائرية: 139 مرشحا محتملا فى انتخابات الرئاسة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فى الجزائر، أن 139 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وقال على ذراع مسؤول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات، فى مؤتمر صحفى له اليوم الخميس، إنه "حتى ظهر اليوم بلغ عدد الراغبين للترشح للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر القادم 139 شخصا، من بينهم 5 نساء".

وأوضح أن كل المرشحين المحتملين يستوفون الشروط الأولية وهى الجنسية الجزائرية والشهادة الجامعية وبلوغ السن القانونية 40 سنة.

ويحتاج المرشح إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين فى 25 ولاية على الأقل على ألا يقل عدد التوقيعات من كل ولاية عن 1200 توقيع.

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وقال ذراع إن "حضور الشخص المعنى إلى مصلحة الأحوال المدنية أو الموثقين والمحضرين القضائيين للتصديق على استمارات الترشح للراغب فى الترشح أمرا ضروريا".

وأشار إلى أن فريق عمل من القانونين يعكف على دراسة احتمال تمديد فترة مراجعة قوائم الناخبين، على أن تعلن السلطة عن موقفها النهائى من هذه القضية فى بيان رسمى يصدر فى وقت لاحق.

وأوضح أن أيا من المرشحين المحتملين لم يطلب بعد موعد لإيداع ملف ترشحه بعد استيفاء كافة الشروط، موضحًا أن التوزيع الزمنى للمرشحين فى وسائل الإعلام العمومية سيتم ضبطها مع الجهات المعنية ، كما يتم التفكير أيضا فى كيفيات ضبط الحملة الانتخابية فى القنوات التلفزيونية الخاصة.