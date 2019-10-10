الموت يغيب المخرج التونسي شوقي الماجري عن 57 عاما

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المخرج التونسي شوقي الماجري. الدورة 28 من مهرجان قرطاج. نوفمبر 2017

غيب الموت المخرج التونسي شوقي الماجري عن 57 عاما بعد إصابته بذبحة قلبية تعرض لها في القاهرة، على ما أعلنت عائلته الخميس. ونعت وزارة الشؤون الثقافية في تونس المخرج "الألمعي" مشيرة لكونه أحد أبرز المخرجين العالميين.

توفي المخرج التونسي شوقي الماجري عن 57 عاما إثر ذبحة قلبية تعرض لها في القاهرة، حسبما أعلنت عائلته الخميس.

وقدم الماجري الكثير من المسلسلات الناجحة التي أثرت المكتبة التلفزيونية العربية في العقدين الأخيرين.

وعن رحيله، قال محمد ابن شقيقة المخرج الراحل في تصريحات إذاعية، إن العائلة تبلغت صباح الخميس بوفاة شوقي الماجري لدى وصوله إلى أحد مستشفيات العاصمة المصرية إثر تعرضه لنوبة قلبية.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية في تونس المخرج "الألمعي"، مشيرة إلى أنه كان "من أبرز المخرجين العالميين حيث برز إتقانه الإبداعي وتجلت موهبته المبتكرة منذ بداية مشواره الفني".

وولد شوقي الماجري في منطقة باب سويفة في تونس العاصمة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1961 لعائلة من عشرة أبناء كان أصغرهم. وهو حاصل على ماجستير من المعهد الوطني للسينما والمسرح والتلفزيون في مدينة وودج البولندية، الذي تخرج منه أيضا المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي.

وبعد تجربة في إخراج الأفلام القصيرة، عرف الماجري شهرة عربية واسعة من باب الدراما السورية خصوصا عبر الأعمال التاريخية، إذ كانت انطلاقته القوية في هذا المجال عبر مسلسل "إخوة التراب" بجزئه الثاني في 1998، ثم "تاج من شوك" في العام عينه.

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وتتالت الأعمال التلفزيونية العربية التي وقعها المخرج التونسي الراحل وحققت نجاحا كبيرا، من أبرزها "عمر الخيام" في 2002، و"الاجتياح" الذي أنتج في الأردن عام 2007 ونال جائزة "إيمي" التلفزيونية العريقة.

ولعل من أبرز أعماله أيضا، مسلسل "أسمهان" الذي أنتج في 2008 وجسدت فيه الممثلة السورية سلاف فواخرجي دور المغنية الشهيرة الراحلة. كما قدم مؤخرا مجموعة أعمال تلفزيونية بينها "هدوء نسبي" (2009) و"نابليون المحروسة" (2012) و"حلاوة الروح" (2014)، وصولا إلى "دقيقة صمت" الذي عرض هذا العام.

كما كانت لشوقي الماجري تجربة يتيمة في إخراج الأفلام السينمائية الطويلة عبر فيلم "مملكة النمل" في 2012.

وحصدت أعماله أيضا جوائز كثيرة، بينها مسلسل "أبناء الرشيد" الذي نال الجائزة الذهبية في مجال الدراما التاريخية في مهرجان القاهرة العربي سنة 2006.

وشوقي الماجري متزوج من الممثلة الأردنية صبا مبارك وله منها ولد واحد.