مصادر كردية لـ "سبوتنيك": طائرات التحالف الأمريكي تبدأ بطلعات استطلاعية شمال سوريا

من جانبها أوضحت مصادر تعمل في المجال الإغاثي لمراسل "سبوتنيك"، أن جميع سكان مدينة رأس العين وريفها القريب والذي يصل عددهم إلى 70 ألف نسمة نزحوا عن منازلهم باتجاه القرى الآمنة وإلى مدينتي الحسكة والقامشلي.

وسيطر الاحتلال التركي خلال اليوم الثاني من عدوان الجيش التركي وميلشيات "السلطان مراد" وفصائل اخرى تابعة لتنظيم "حركة أحرار الشام الإسلامية" على عدد من القرى في محور "تل أبيض"، وهي: "طباطين - المشرفة - اليابسة - تل فندر - مزرعة المسيحي - بير عاشق - حميدة - المهيدي - مشيرفة العزو - الحاوي - الكصاص - الدروبية - الدادات – المشيرفة".

أما على محور "رأس العين"، فقد سيطر الجيش التركي وميلشياته على قرى "كشتو - كشتو تحتاني - تل حلف - تل الأرقم - إقصاص علوك".

هذا وأعلن المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة سحبت عسكرييها من شمال سوريا بسبب العملية العسكرية المزمع القيام بها من قبل تركيا.