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أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس الأربعاء، بأن من أسباب الفشل الإسرائيلي في حرب أكتوبر، تعزيز القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل، مجتمعهم بأنه على الدوام سينتصر، ما زاد من غطرسة المجتمع الإسرائيلي وعنجهيته، دون الالتفات إلى قدرات الطرف الآخر (الجانب المصري).
© AP Photo / Ahmed Tayeb
وأوضحت الصحيفة أن المجتمع الإسرائيلي "عبد" أو قام بتأليه الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد سقوط جيوش عربية في حرب يونيو 67، فضلا عن أن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل قام بتصدير "صورة ذهنية" له أمام هذا المجتمع.
وأضافت الصحيفة العبرية أن سدة الحكم في إسرائيل صدرت فكرة ازدراء الرئيس المصري، أنور السادات، والجيش المصري، مقابل تعظيم الجيش الإسرائيلي.
وكتبت الصحيفة أن نتائج التحقيق فيما خرجت به حرب أكتوبر 73 يؤكد أن هناك حالة من الفشل الاستخباراتي، خاصة وأن إسرائيل لم تتوقع اندلاع حرب مع مصر، حتى يوم السادس من أكتوبر نفسه.
وأوردت الصحيفة العبرية أن اللجنة الإسرائيلية للتحقيق في نتائج الحرب "لجنة أغرانات" أكدت أن الفشل الاستخباراتي الذي طال الجيش الإسرائيلي، خلال حرب أكتوبر 73 يعد بمثابة "كارثة" حقيقية على إسرائيل، وبأن اللجنة تم تشكيلها لبحث كيفية الاستفادة من نتائج تلك الحرب، وعدم تكرار هذا الفشل مرة أخرى.
يشار إلى أن "لجنة أغرانات" هي لجنة تم تكوينها في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1973، للتحقيق في القصور الذي تصرف به الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر 1973، وتشكلت برئاسة رئيس قضاة المحكمة العليا شيمون أغرانات، وقادة عسكريين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة عبرية تكشف "خدعة" الحكومة الإسرائيلية التي تسببت في هزيمة أكتوبر 73 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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