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وأضاف عسكر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "لقد أوضحنا للعالم وللشعب الأمريكي أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين مثل جرائم تجنيد الأطفال واختطاف النساء وزراعة الألغام".
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وأضاف "سنطرح أمام تلك الدول أسباب الأزمة الإنسانية في اليمن وأن الانقلاب الحوثي هو السبب الرئيسي فيها وستنتهي هذه الأزمة بانتهاء الانقلاب، فهو السبب الرئيس لكل الاهتمامات والجرائم لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة دعم جهود السلام باليمن".
وشارك اليمن في مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان التي بدأت أعمالها، اليوم الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن مؤتمر وارسو الذي تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية، بوفد يترأسه وزير حقوق الإنسان محمد عسكر.
ويبحث المؤتمر على مدى يومين قضايا حقوق الإنسان، وأهمية إعمال مبادئ حقوق الإنسان في بلدان النزاع المسلح وقضايا تتعلق بالمرأة والسلام والأمن، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1325 وأهمية مشاركة المرأة في دعم جهود السلام.
يشار إلى أن مؤتمر وارسو هو مبادرة تشترك فيها كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا للتصدي للتهديدات المستمرة للسلام والأمن ومعالجة القضايا الاستراتيجية طويلة الأجل في منطقة الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير في حكومة هادي: الصراع في اليمن ليس طائفيا... والانقلاب وراء الأزمة الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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