بالصور... شركة روسية تفاجئ المصريين بـ"نظارة واقع افتراضي" مميزة وبسعر زهيد

طرحت شركة "وان روبوت" الروسية، خلال مشاركتها في الأسبوع الصناعي الكبير بالقاهرة، والذي نجحت فيه بتصميم عالم افتراضي "حسب الطلب"، على حد قول الشركة.

يمكن من خلال تلك النظارة، "تصميم عرض ثلاثي الأبعاد لمشروعك أو بناء عالمك الخاص، أو حتى رؤية منزلك قبل بنائه، فبإمكانك الاستعانة بهذه الخدمة، التي مازالت باهظة التكاليف حيث تعتمد على فريق عمل متعدد الخبرات".

يقول ميروسلاف فورفيوف، مسؤول التسويق في شركة "وان روبوت" بتصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن الشركة الروسية نفذت لشركة "روس آتوم"، تصميما لمفاعل "الضبعة".

وأضاف "كما حصلنا، خلال المعرض على عقدين جديدن وتسعى أيضا للتوسع في العالم العربي وأفريقيا من خلال البوابة المصرية".

وأعرب مسؤول التسويق الروسي عن سعادته بالقدرة على التواصل مع عملاء محتملين، من خلال المشاركة في الأسبوع الصناعي الكبير.

© Sputnik . Gihan Lotfy Advertisements نظارات واقع افتراضي روسية

وحول تطبيقات هذه التكنولوجيا، قال فورفيوف إن تلك النظارات تستخدم في المتحف لتصميم الأجواء التاريخية المحيطة بالمعروضات، وتزويد السائح بمعلومات حول هذه القطع عبر نظارة الواقع الافتراضي أو مواد تعليمية أو عروض تسويقية للمشروعات وهي أولوية للشركة في هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه يستغرق العمل في التصميمات وقتا طويلا يصل في المشروعات المتوسطة إلى ستة أسابيع لمدة خمسة أيام أسبوعيا بنوبة عمل تصل إلى 9 ساعات، ويبلغ متوسط سعر الساعة 250 دولارا وتعتمد المدة على قدر التفاصيل في المشروع.

ويتم تحميل البرنامج الذي يحوي تصميمات الشركة إلى جهاز صغير مرتبط بنظارة صممتها حديثا شركة روسية لهذا الغرض، وعند ارتداء هذه النظارة ينتقل المشاهد إلى عالم ثلاثي الأبعاد لمتابعة التفاصيل.