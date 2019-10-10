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ووفقا لوكالة رويترز، فإن جاويش أوغلو أكد في تصريحات لمحطة (سي.إن.إن ترك) أن التهديد الأمني الذي تقول تركيا إنها تواجهه من وجود مسلحين أكراد على حدودها سينتهي إذا تم تطهير المنطقة من المسلحين.
وقال "عندما نتوغل لعمق 30 كيلومترا في المنطقة الآمنة.. سيتم القضاء على الإرهاب".
وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا لديها الحق في استخدام المجال الجوي فوق سوريا في إطار حملتها وقال "لدينا الحق في استخدام هذا المجال الجوي... هذا المجال الجوي ليس ملكا للولايات المتحدة. ليس لديها حق في السيطرة على هذا المجال الجوي".
هذا وبدأت تركيا يوم أمس الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم " نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".
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عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية: العملية العسكرية لن تمتد لأكثر من 30 كيلومترا داخل سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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