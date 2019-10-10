الخارجية التركية: العملية العسكرية لن تمتد لأكثر من 30 كيلومترا داخل سوريا

ووفقا لوكالة رويترز، فإن جاويش أوغلو أكد في تصريحات لمحطة (سي.إن.إن ترك) أن التهديد الأمني الذي تقول تركيا إنها تواجهه من وجود مسلحين أكراد على حدودها سينتهي إذا تم تطهير المنطقة من المسلحين.

وقال "عندما نتوغل لعمق 30 كيلومترا في المنطقة الآمنة.. سيتم القضاء على الإرهاب".

وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا لديها الحق في استخدام المجال الجوي فوق سوريا في إطار حملتها وقال "لدينا الحق في استخدام هذا المجال الجوي... هذا المجال الجوي ليس ملكا للولايات المتحدة. ليس لديها حق في السيطرة على هذا المجال الجوي".

هذا وبدأت تركيا يوم أمس الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم " نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".