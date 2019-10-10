أردوغان يستحضر أصول زوجته العربية أثناء حديثه عن عملية "نبع السلام"

دبي - بواسطة محمد فارس © ANF/ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلتهأردوغان يستحضر أصول زوجته العربية أثناء حديثه عن عملية "نبع السلام"

أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أصول زوجته العربية، أثناء حديثه اليوم عن عملية "نبع السلام" العسكرية في سوريا أمام أعضاء "حزب العدالة والتنمية".

وقال أردوغان، خلال حديثه عن ضرورة عودة جميع أفراد القوميات والأعراق المهجرة إلى أراضيهم الأصلية، إن زوجته تنحدر من قرية كانت تسكنها أغلبية من أصل عربي قبل أن يتم تهجيرهم.

وتنتمي أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، إلى عائلة ذات أصول عربية كانت تقيم بمدينة سرت جنوب شرق البلاد، ولها 4 إخوة يكبرونها.

المصدر: RT