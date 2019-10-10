شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تحذر تركيا من عواقب هجومها فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، تركيا من أنها ستواجه عواقب لهجومها على المقاتلين الأكراد، فى شمال شرق سوريا إذا لم تعمل على حماية السكان واحتواء تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت كيلى كرافت للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولى بشأن سوريا "ستكون هناك عواقب للتقاعس عن الالتزام بقواعد حماية المدنيين الضعفاء والتقاعس عن ضمان عدم استغلال داعش لهذه الأفعال للعودة".
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