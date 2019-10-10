الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف تصعيد الصراع فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس إلى وقف تصعيد الصراع فى سوريا، وقال جوتيريش للصحفيين فى كوبنهاجن "أود أن أعبر عن قلقى العميق بشأن تفاقم الصراع فى شرق سوريا، من الضرورى للغاية وقف التصعيد". وأضاف جوتيريش "العمليات العسكرية ينبغى دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنسانى الدولى وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التى تجرى حاليا".

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