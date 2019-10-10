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وزير الخارجية التركى يتجهل جرائم عدوان أردوغان وينتقد الرئيس الفرنسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاهل وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو الجرائم الانسانية التى يرتكبها الجيش التركى، بحق السوررين بعد العدوان الغاشم على الأراضى السورية، بأوامر من أردوغان، واتهم أوغلو، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسى ماكرون بمحاولة تقسيم سوريا، زاعما أن تركيا سترد حال فرض أى عقوبات أمريكية عليها، بسبب العملية العسكرية بسوريا.

وأشار أوغلو إلى أن العملية العسكرية لن تمتد لأكثر من 30 كيلومترا داخل سوريا.

 

 

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