شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا الديمقراطية: تركيا تستعين بعناصر مرتبطة بالإخوان فى العدوان على سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، تركيا بالاستعانة بعشرات الفصائل المتطرفة المرتبطة مباشرة بتنظيم الإخوان في عدوانه على الشمال السورى.
وفي تصريحات لقناة الحدث، قال مصطفى بالى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "لدينا ما يكفى من الخبرات القتالية للتصدى للجيش التركى"، مضيفا إلى إن هناك تصدى شعبيا واسعا للعدوان التركي على الشمال السورى.
وأشار إلى أن القوات التركية لم تتمكن من دخول مدينة رأس العين رغم وجود حالات تسلل.
وفى وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية صد هجوم تركي شرقي نهر الجلاب، وتدمير 3 مركبات عسكرية، وقتل أكثر من 22 عنصرا من المهاجمين
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