شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى ينفى صحة تقارير إعلامية عن وديعة إماراتية بمليار و400 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، بصورة قاطعة، صحة تقارير إعلامية زعمت أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقدم إلى لبنان وديعة بمبلغ مليار و 400 مليون دولار، يتم إيداعها فى مصرف لبنان (البنك المركزي) من دون فوائد.

وأكد المكتب الإعلامى لـ الحريرى – فى بيان له مساء اليوم – أن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة، داعيا الجميع فى لبنان إلى وقف التكهنات التى من شأنها "أن تشوش على النتائج الإيجابية للزيارة الناجحة التى أجراها قبل أيام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

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وكان الحريرى قد أجرى قبل أيام زيارة رسمية إلى الإمارات، استمرت لمدة يومين على رأس وفد وزارى واقتصادى كبير، وشارك خلالها فى مؤتمر الاستثمار الإماراتى – اللبنانى الذى عقد فى العاصمة أبو ظبي، إلى جانب إجرائه محادثات مع كبار المسئولين الإماراتيين وفى مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأعلنت الإمارات - خلال زيارة الحريرى - عن رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، وهو القرار الذى قوبل بترحيب لبنانى واسع، كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية عن تلقيه وعودا من الجانب الإماراتى بضخ استثمارات ومساعدات مالية لصالح لبنان، على نحو يعين البلاد على تجاوز أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة.