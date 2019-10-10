تطهير قرية "كشتو التحتاني" من الإرهابيين ضمن "نبع السلام"

تل أبيض / الخليج 365

تمكّن الجيشان التركي، والوطني السوري، من تطهير قرية "كشتو التحتاني" بريف رأس العين شمالي سوريا، من الإرهابيين، ضمن عملية نبع السلام التي انطلقت ضد مواقع منظمة "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابية شرق الفرات.

وذكر مراسل الخليج 365، أن قوات الجيش التركي، والجيش الوطني السوري، سيطرت على القرية المذكورة، بعد اشتباكات مع عناصر "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية.

وفي وقت سابق اليوم، تم تحرير قريتي تل فندر واليابسة في ريف تل أبيض، وقرى المشيرفة، والدادات، وبير عشق، والحميدية، في إطار نفس العملية.

من جهة أخرى، قطع الجيش الوطني السوري، طريق إمدادات منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، بين رأس العين، وبلدة الدرباسية.

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واتخذ الجيش الوطني إجراءات أمنية في القرى التي سيطر عليها.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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