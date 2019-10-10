الدفاع التركية: قضينا على إرهابيين استشهد بقذائفهم شهيدان في أقجة قلعة

أنقرة/ الخليج 365

أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن قواتها ردت على نيران مواقع إرهابية أطلقت منها نيران على بلدة أقجة قلعة التركية وأوقعت شهيدين مدنيين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن قواتها قضت على إرهابيين من "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" ومواقعهم التي أطلقوا منها نيرانهم.

وأضاف البيان "المنظمة الإرهابية الملوثة يديها بالدم، قامت باطلاق قذيفة هاون على أقجة قلعة ما أدى إلى استشهاد شهيدين أحدهما طفل".

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وتابع "منظمة بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك الإرهابية ارتكبت اليوم جريمة جديدة ضد الإنسانية لا يمكن قبولها.. قاتلة الأطفال بي كا كا هي نفسها قاتلة الأطفال ب ي د/ ي ب ك".

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق إرهابيون قذائف هاون على بلدة أقجة قلعة المتاخمة للحدود السورية، ما أسفر عن شهيدين والعديد من الجرحى.والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه عند الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.



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