ماردين التركية.. استشهاد سيدة وطفلتيها بقذائف للإرهابيين مصدرها سوريا

ماردين / الخليج 365

استشهدت سيدة تركية وطفلتيها، جراء سقوط قذائف هاون أطلقها الإرهابيون من الأراضي السورية، على أحياء مدينة نصيبين بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وأكد بيان صادر عن ولاية ماردين، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي قصف بقذائف الهاون مدينة نصيبين، من الأراضي السورية.

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وأكد البيان أن الهجوم الإرهابي أسفر عن استشهاد السيدة "فاطمة يلدز" (48 عاما) وطفليتها "أمينة يلدز" (12 عاما)، و"ليلى يلدز" (15 عاما)، وإصابة 24 مدنيا بجروح.والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه عند الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.



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