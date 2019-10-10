إصابة 8 مدنيين في انفجار دراجة نارية بمدينة الباب السورية

الباب / أدهم كاكو / الخليج 365

أصيب 8 مدنيين، الخميس، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة، في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا.

وأوضح مراسل "الخليج 365"، أن دراجة نارية مفخخة تابعة لتنظيم "بي كا كا، ي ب ك" الإرهابي، انفجرت في مركز مدينة الباب.

وأشار إلى أن الإنفجار أدى إلى إصابة 8 مدنيين بجروح.

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ويواصل تنظيم "بي كا كا، ي ب ك" الإرهابي احتلاله لمنطقة تل رفعت شمالي البلاد منذ طرده من مدينة عفرين عقب عملية غصن الزيتون العسكرية.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه عند الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.