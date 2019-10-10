الجيش الوطني السوري يسيطر على قريتين جديدتين ضمن "نبع السلام"

الرقة/ الخليج 365

سيطر الجيش الوطني السوري اليوم الخميس على قريتين جديدتين في مدينة تل أبيض شمالي سوريا، ضمن عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي، ضد مواقع منظمة ي ب ك - بي كا كا الإرهابية شرق نهر الفرات.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الجيش الوطني السوري سيطر على قريتي الحميدية و بيرعشق شرقي تل أبيض، بعد اشتباكات مع عناصر ي ب ك الإرهابية.

وبلغ عدد القرى المحررة منذ صباح اليوم 7 قرى حيث سبق وأن سيطر مقاتلي الجيش الوطني على قرى تل فندر واليابسة والدادات والمشيرفة في تل أبيض وكشتو في رأس العين شمالي سوريا.

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واتخذ الجيش الوطني إجراءات أمنية في القرى التي سيطر عليها.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.