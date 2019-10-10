"ي ب ك" الإهاربية تحرق إطارات ووقود في "تل أبيض" شمالي سوريا

الرقة (سوريا) / الخليج 365

قام عناصر تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي بحرق عدد كبير من الإطارات وإشعال الوقود في مدينة "تل أبيض" شمالي سوريا، بغرض التشويش على طائرات الاستطلاع التركية.

وقال مراسل الخليج 365، إن سحبا ضخمة من الدخان الأسود شوهدت وهي ترتفع من مدينة تل أبيض، مع تواصل عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا الأربعاء، ضد منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية شرق الفرات.

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وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 أن عناصر المنظمة الإرهابية قاموا بجمع عدد كبير من الإطارات وجلب كميات كبيرة من سائل الفيول وأضرموا النار فيها ما تسبب بتصاعد أعمدة الدخان فوق سماء المدينة.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.