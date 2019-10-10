الجيش الوطني السوري يسيطر على 3 قرى جديدة ضمن "نبع السلام"

الرقة/ الخليج 365

سيطر الجيش الوطني السوري على ثلاث قرى جديدة في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا، ضمن عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي، ضد مواقع منظمة ي ب ك - بي كا كا الإرهابية شرق الفرات.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الجيش الوطني السوري سيطر على قريتي الدادات والمشيرفة شرقي تل أبيض، وقرية كيشتو في رأس العين بعد اشتباكات مع عناصر ي ب ك الإرهابية.

وبلغ عدد القرى المحررة منذ صباح اليوم 5 قرى حيث سبق وأن سيطر مقاتلي الجيش الوطني على قريتي تل فندر واليابسة في تل أبيض.

واتخذ الجيش الوطني إجراءات أمنية في القرى التي سيطر عليها.

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والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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