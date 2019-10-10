قتلى ببلدة تركية قصفتها “قسد”.. وإسقاط “درون” لأنقرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر طبية بمقتل 3 أشخاص، الخميس، بسقوط قذيفة هاون على بلدة أقجة قلعة التركية، أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في قصف أسفر عن جرح آخرين أيضاً.

وأظهر فيديو، تبثه “العربية.نت” دخاناً يتصاعد من إحدى أقجة قلعة التركية، الواقعة قبالة الحدود مع سوريا جراء القصف.

وقصف المقاتلون الأكراد السوريون على الأقل خمس مدن مختلفة على الحدود التركية بعشرات قذائف الهاون منذ أن شنت تركيا هجوما عبر الحدود ضد الجماعة الأربعاء.

وطلب من السكان إخلاء المناطق الحدودية المباشرة والبقاء في منازلهم واتخاذ الحيطة والحذر. وجادلت تركيا بأن العملية ضرورية لأمنها القومي.

لكن الاجتياح التركي لشمال شرقي سوريا إدانة واسعة النطاق، ووصفته عدة دول، على رأسها أميركا، بأنه “غزو”.

إعادة انتشار

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وأعاد المجلس العسكري لـ”قسد” في قطاع الهول انتشار قواته “للتصدي للغزو التركي”، وفق المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية.

إلى ذلك، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إسقاط طائرة مسيرة للقوات التركية في الأجواء السورية، وفق ما أفادت به موفدة “العربية”.

وكانت القوات أعلنت في وقت سابق الخميس، عن اشتباكات ضارية في عدة قرى سورية، بعد أن حاولت القوات التركية اقتحامها.

اشتباكات مستمرة

وقال مروان قامشلو، وهو مسؤول إعلامي في قوات سوريا الديمقراطية، إن الاشتباكات متواصلة في قرى حدودية مع القوات التركية المتقدمة.

في السياق ذاته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان على تويتر أن 9 مسلحين موالين لتركيا و3 من قوى الأمن الداخلي (الأسايش) قتلوا في اشتباكات في رأس العين ومحاور جنوبها.

من جهته، أفاد إعلام النظام السوري بوقوع اشتباكات في تل حلف غرب مدينة رأس العين بين قسد والقوات التركية.