شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سلمان للإغاثة يوزع مستلزمات الدراسة على أبناء اللاجئين السوريين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المستلزمات المدرسية على أبناء اللاجئين السوريين في محافظة إربد الأردنية. وجرى توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على 1,115 طالبًا وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين. واحتوت الحقيبة المدرسية الواحدة على جميع مستلزمات الطالب من دفاتر وأقلام وأدوات هندسية. Advertisements يذكر أن المركز يولي الجانب التعليمي لأبناء اللاجئين السوريين الاهتمام الكبير، وذلك انطلاقاً من إيمانه التام بوجوب توفير الرعاية لهم في هذا المجال لما له من نتائج إيجابية تنعكس عليهم، وتُعد سبباً رئيسياً في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي لهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز سلمان للإغاثة يوزع مستلزمات الدراسة على أبناء اللاجئين السوريين (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.