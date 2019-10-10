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بنغازي – سبوتنيك. وأكد أن الشعب الليبي يحتاج إلى اتفاق سياسي جديد بعد الانتهاء من كافة الصراعات والقضاء على المجموعات الخارجة على القانون.
© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
وأشار الصافي إلى أن "الجيش الوطني الليبي بأّذن الله تعالى سوف يقدم الحل الحقيقي لزرع الأمن والأمان داخل مدينة طرابلس، وعودة الشرعية الحقيقية واستتباب الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين في طرابلس، وتمكين الإدارة من القيام بواجباتها".
ورداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" بشأن رغبة الشعب الليبي بالخروج باتفاق سياسي جديد للبدء في مرحلة الاستقرار، قال الصافي:
نعم، الليبيون يحتاجون إلى اتفاق سياسي جديد، هذا الاتفاق بعد إنهاء كافة الصراعات وإنهاء هذه المجموعات المتطرفة الخارجة عن القانون ليبدأ التفكير في المستقبل والانطلاق إلى انتخابات نزيهة.
وتابع، قائلاً: "عندما يكون السلاح في مخازن الدولة والأموال مؤمنة سيكون هناك اقتراع حقيقي وحر يتجه الليبيين إلى صناديق الانتخابات لاختيار إدارتهم ومجلس نوابهم والاتفاق على الدستور الجديد للبلاد".
واختتم المسؤول الليبي السابق حديثه بالقول:
المستقبل سيكون بخيروليبيا ستشهد بإذن الله تعالى نقلة جديدة بعد انتصار القوات المسلحة العربية الليبية، والقضاء على كافة المليشيات التي تعتبر خارج القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ليبي سابق: الجيش الليبي حقق أهدافه في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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