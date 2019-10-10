مسؤول ليبي سابق: الجيش الليبي حقق أهدافه في طرابلس 

بنغازي – سبوتنيك. وأكد أن الشعب الليبي يحتاج إلى اتفاق سياسي جديد بعد الانتهاء من كافة الصراعات والقضاء على المجموعات الخارجة على القانون.

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وذكر الصافي، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الليبي في طرابلس أعتقد أنها قد حققت أهدافها في تقويض قوة المليشيات والعصابات المسلحة والأطراف المتطرفة كبقايا داعش والقاعدة [ تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا] مثل أبوعبيدة وكثير من القوى التي أصبحت تمارس الجريمة والإرهاب والسطو على المال العام وكذلك التدخل في شؤون الإدارة".

وأشار الصافي إلى أن "الجيش الوطني الليبي بأّذن الله تعالى سوف يقدم الحل الحقيقي لزرع الأمن والأمان داخل مدينة طرابلس، وعودة الشرعية الحقيقية واستتباب الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين في طرابلس، وتمكين الإدارة من القيام بواجباتها".

ورداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" بشأن رغبة الشعب الليبي بالخروج باتفاق سياسي جديد للبدء في مرحلة الاستقرار، قال الصافي:

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نعم، الليبيون يحتاجون إلى اتفاق سياسي جديد، هذا الاتفاق بعد إنهاء كافة الصراعات وإنهاء هذه المجموعات المتطرفة الخارجة عن القانون ليبدأ التفكير في المستقبل والانطلاق إلى انتخابات نزيهة.

وتابع، قائلاً: "عندما يكون السلاح في مخازن الدولة والأموال مؤمنة سيكون هناك اقتراع حقيقي وحر يتجه الليبيين إلى صناديق الانتخابات لاختيار إدارتهم ومجلس نوابهم والاتفاق على الدستور الجديد للبلاد".

واختتم المسؤول الليبي السابق حديثه بالقول: