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يقول ألكسندر سيبريكوف، مدير التسويق بالشركة، في حديثه لـ"سبوتنيك" إن مشاركة المجموعة في المعرض كانت مفيدة جدا لفهم متطلبات السوق المصرية الكبيرة ومعرفة المتطلبات الفنية والخصائص المطلوبة في البلاد وتفضيلات المستهلك كما أنها ستسهم في توسع الشركة نحو أفريقيا حيث تعمل الشركة في المغرب وتأمل في فتح السوق المصرية والامتداد منها إلى أفريقيا.
© Sputnik . Gihan Lotfy
عروض روسية لإنارة شوارع أفريقيا بالطاقة الشمسية
يشكل استهلاك قطاع الإنارة حوالي 15% من الاستهلاك العالمي للطاقة ويساهم بـ5% من الانبعاث الكربوني وهو ما جعل الاتجاة للطاقة الشمسية خطوة مرغوبة لترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
وأكد سيبريكوف أن المجموعة مستعدة للعمل مع مصر في مجال التصنيع المشترك وهو أحد أهداف الشركة من المشاركة في الأسبوع الصناعي بما يخدم أيضا اهداف التوسع في الأسواق الأفريقية حيث تعد الطاقة الشمسية أحد البدائل المميزة المتاحة طوال العام في الدول الأفريقية التي لاتعيب عنها الشمس.
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