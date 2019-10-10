شكرا لقرائتكم خبر عن قيادية كردية تدعو مجلس الأمن إلى فرض منطقة حظر جوى فوق شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت القيادية الكردية إلهام أحمد، من بروكسل، دول الاتحاد الأوروبى إلى تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا عبر استدعاء سفرائها فورا فى ضوء الهجوم التركى فى شمال شرق سوريا. وقالت القيادية الكردية - فى تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"- اليوم الخميس - "نريد تدخلا عاجلا فى هذه الأزمة، يجب وقف هذه الهجمات سريعا"، مطالبة مجلس الأمن الدولى بضرورة اتخاذ قرار فى شأن منطقة حظر جوي. Advertisements وأضافت أن الانسحاب الأمريكى جعلنا فى خطر، محذرة من خطر فرار جهاديين معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية التى تشكل رأس حربة فى قتال تنظيم "داعش" الإرهابي. وقالت إلهام، "إن أحد السجون الذى يضم عناصر فى تنظيم داعش وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، قصفته مقاتلات تركية بالأمس، مع احتمال فرار عناصر فى التنظيم كانوا فيه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادية كردية تدعو مجلس الأمن إلى فرض منطقة حظر جوى فوق شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.