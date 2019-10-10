شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة كردية تدعو لمنطقة حظر طيران فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت مسؤولة مرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا اليوم الخميس الدعوة لفرض منطقة حظر طيران بعد الهجوم التركي في المنطقة. وقالت سينام محمد المسؤولة بمجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، في تصريح للصحفيين "نطلب منطقة حظر طيران فوق المنطقة. على الأقل لن يكون لدينا ضحايا من المدنيين حينها".

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