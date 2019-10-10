شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعلن اعتقال اثنين من المندسين فى التظاهرات بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال اثنين من المندسين فى التظاهرات التى تشهدها العاصمة العراقية بغداد.
وأفادت القيادة العراقية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ أن الشخصين قاما بحرق وتخريب الممتلكات العامة خلال التظاهرات التى شهدتها مؤخرا العاصمة العراقية بغداد، ما دفع قوات الشرطة الاتحادية بإلقاء القبض عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم ضدهما.
يذكر أن بغداد ومحافظات جنوبية شهدت تظاهرات كبيرة استمرت لأيام شارك فيها المئات من المواطنين للمطالبة بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد والفاسدين، حيث شهدت التظاهرات أعمال حرق وتخريب لبعض الممتلكات العامة.
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