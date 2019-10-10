شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام اللبنانى: 926 نازحا سوريا عادوا اليوم إلى بلدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز الأمن العام اللبناني، أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا طواعية الأراضى اللبنانية، اليوم، عائدين إلى ديارهم وبلداتهم فى سوريا، بلغ 926 نازحا ممن كانوا يقطنون مناطق متفرقة داخل لبنان.

وذكر الأمن العام اللبنانى - فى بيان له اليوم - أن النازحين غادروا لبنان إلى الأراضى السورية من 10 نقاط للتجمع توزعت فى أنحاء مختلفة من البلاد، عبر 4 مراكز حدودية هى (القاع، والمصنع، والعبودية، وعرسال عبر معبر الزمراني) بواسطة حافلات وفرتها السلطات السورية لهذا الغرض، وكذلك باستخدام البعض منهم لسيارات خاصة، وذلك بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبحضور مندوبيها، خلال عملية تأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين إلى سوريا.

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ويتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضي، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم فى سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية فى شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

وسبق وأعلن مدير جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، قبل نحو شهرين، أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان وعادوا إلى سوريا، ابتداء من منتصف العام الماضى، قد تجاوز 325 ألف نازح حتى الآن، وذلك فى ضوء التسهيلات الإدارية وآلية العودة الطوعية التى وضعها الأمن العام فى جميع المناطق اللبنانية.

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سورى داخل الأراضى اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلى يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.

ويعانى لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر فى العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذى يقترب من 5 ملايين نسمة.