البرلمان العراقى يصادق على تعيين جعفر علاوى وزيرا للصحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوت مجلس النواب العراقى ، اليوم الخميس، على منح الثقة لجعفر علاوى وزيرا للصحة. وقال مصدر برلمانى لقناة "السومرية نيوز"، "إن مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، اليوم، على جعفر علاوى وزيرا للصحة". يشار إلى أن مجلس النواب وافق فى وقت سابق اليوم الخميس، على قبول استقالة وزير الصحة السابق علاء العلوان.

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