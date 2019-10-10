شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 9 مدنيين فى غارات للعدوان التركى بشمال شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سكاى نيوز"، الإخبارية ، إن قوات سوريا الديمقراطية، أعلنت عن مقتل 9 مدنيين فى غارات للعدوان التركى على شمال شرق سوريا.

وكان أردوغان ، أعلن أمس الأربعاء، بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى ، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.