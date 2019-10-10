شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية تتوقع العمر الافتراضي للجسور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف خبراء في جامعة لاهاي تقنية لاحتساب مدى تأثير عوامل التعرية الجوية في تآكل الجسور بشكل دقيق.

وقال ديفيد يانج رئيس فريق المهندسين الذي أعد البحث: إننا نعرف أن عوامل الطقس تؤثر في عمر الجسور لكن ما لا نعرفه إلى أي حد مسؤولة هي عن تآكل الجسور وانهيارها.

ويعتقد الباحثون أن اكتشافهم سوف يساعد في توقع العمر الافتراضي للجسور وتجنب حوادث سقوطها المفاجئ.

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