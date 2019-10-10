خلايا مناعية بالأمعاء تحفظ الوقت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة حديثة عن نوع من خلايا المناعة تساعد على الحفاظ على الوقت داخل الأمعاء وهي مسؤولة عن انتظام عمل الأمعاء، كما لوحظ نشاط مرتفع لجينات الساعة الموجودة بها. ونُشرت التفاصيل بمجلة «العلوم - علم المناعة».

يضبط الجهاز الهضمي ذاته تبعاً للروتين اليومي للشخص من حيث هضم الطعام وامتصاص المغذيات خلال النهار، وتعويض الخلايا التالفة أثناء النوم. وتمكنت مجموعة من الباحثين من خلال الدراسة الحالية من تحديد نوع الخلايا التي تقف وراء تلك المتابعة وهي خلايا مناعية يطلق عليها «الخلايا الليمفاوية الفطرية 3».

ظهر بتلك الخلايا نشاط عال لجينات الساعة، كما تبين أنها تنتج مواد مناعية تتابع نشاط تلك الجينات. وعندما قام الباحثون بوقف جينات الساعة الرئيسية لدى الفئران أصبحت تلك الحيوانات غير قادرة على إنتاج مجموعة أخرى من الخلايا المذكورة، ووجدت صعوبة في السيطرة على العدوى البكتيرية داخل الأمعاء.