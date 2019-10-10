محمد إمام يجسِّد شخصية إبراهيم الرفاعي أسطورة الصاعقة المصرية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن نجاح فيلم «الممر»، سيغري مزيداً من الفنانين بتجسيد بطولات الجيش المصري، إذ أعلن الفنان المصري محمد إمام عبر حسابه بموقع «تويتر» عن تعاقده بشكل رسمي مع شركة إنتاج مصرية، لإنجاز فيلم سينمائي يروي بطولات أسطورة الصاعقة المصرية الشهيد إبراهيم الرفاعي.

ونشر إمام صورة له مع التغريدة كتب عليها «مشروع ظهر فجأة عن بطل مفاجأة. انتظروني في فيلم جديد عن أسطورة الجيش المصري الشهيد إبراهيم الرفاعي».

وأظهر نجاح فيلم «الممر» اهتمام الشعب المصري بتلك النوعية من الأعمال الحربية، سواء عند عرضه في السينما، أو التلفزيون مؤخراً ضمن احتفالات نصر أكتوبر.

والشهيد إبراهيم الرفاعي المولود في 1931 كان قائداً في الجيش المصري، وقاد مجموعة صاعقة خاصة في حرب أكتوبر واستشهد خلال معاركها يوم الجمعة 19 أكتوبر/تشرين الأول 1973 بعد أن ضرب مثالاً للفدائية والشجاعة في القتال.

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