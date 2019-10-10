مليار مصاب بأمراض نفسية حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقترب عدد المصابين بالأمراض النفسية والعقلية من مليار شخص حول العالم، طبقاً لأحدث إحصائية صادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي خصصت اليوم 10 أكتوبر يوماً عالمياً للوقاية منها، ويعتبر العدد كبيراً ويحتاج إلى وقفة قوية للحد من انتشار هذه الاضطرابات.

تؤثر هذه الأمراض سلباً في نمط الحياة، وتجعل الشخص المصاب غير قادر على التفاعل الطبيعي مع المجتمع، وغالباً ما يحتاج إلى مساعدة من حوله.

تؤثر الأمراض النفسية في السلوك والإدراك والفهم والمزاج والتفكير وردود الأفعال، وتتنوع هذه الأمراض بين الاكتئاب والفصام والاضطراب والقلق والوسواس القهري واضطراب الطعام، وغيرها.

ويقول الباحثون، إن السبب الرئيسي لهذه الأمراض غير مفهوم، ولكن هناك مسببات تؤدي إلى هذه الاضطرابات، منها ما يتعلق بالبيئة، ومنها ما يرتبط بالجينات الوراثية، وأيضاً يعتبر الخلل في توازن كيمياء الدماغ أحد أهم الأسباب.

نقص الأطباء

تقول منظمة الصحة العالمية إن إقبال المرضى النفسيين على العلاج بدأ يزداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ما جعل هناك ضغوطاً على الاختصاصيين، وظهر عجز كبير بينهم، وفي بعض الدول يتوفر طبيب واحد لكل 5 آلاف مريض نفسي.

ويبذل الباحثون حول العالم مجهوداً كبيراً للحفاظ على صحة الأشخاص النفسية، وذلك بعد النتيجة التي ظهرت في مجال الصحة البدنية على مدى الـ20 عاماً الماضية، سواء بتطوير أدوية جيدة، أو باتباع أنماط غذائية صحية، وتغيير السلوكيات الخاطئة، بعدما اعترف العلماء بأن هناك تقصيراً على الجانب الآخر، وهو الصحة العقلية والنفسية.

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المرونة المبكرة

يقول أحد الباحثين من جامعة هارفارد الأمريكية، إن طرق الوقاية من هذه الأمراض ما زالت ضعيفة، وتحتاج إلى تطور كبير، والمادة العلمية والأبحاث فقيرة في هذا الاتجاه، وهو ما يحاول العلماء تجاوزه.

ويوضح الباحثون أن بعض المؤسسات التعليمية بدأت في تعليم الأطفال كيفية التعامل مع الأزمات النفسية، والتحمل والمرونة، وتدريبهم ذهنياً للوقاية من هذه الاضطرابات.

وتوجد الكثير من الأساليب التي يمكن اتباعها للوقاية، ولكن ليست هناك أدلة علمية موثقة على مدى تأثيرها في الاضطرابات العقلية والنفسية، ولكن يمكن التأكيد على أن هناك عوامل تزيد من فرص الإصابة، مثل حالات التنمر والاعتداء على الصغار، والتعامل السيّئ معهم، والطرق غير الإنسانية والعنف المنزلي.

التأقلم والانسجام

تشير دراسة حديثة إلى أن هناك بعض الطرق التي يمكن اتباعها للوقاية من الاضطرابات النفسية والعقلية، والتي لابد من تطبيقها حتى عمر 9 أو 10 سنوات، منها التعامل الجيد مع الصغار، وتطبيق مبدأ المساواة، وتعلم مهارات التأقلم والانسجام والمرونة، ومحو الصور الذهنية السلبية عن هذه الأمراض، حيث يُخجل المصابَ إدراكُ أعضاء المجتمع طبيعة مرضه، وكأنه عار يلاحقه، ولابد من المتابعة المنتظمة مع الطبيب عند الشعور بأي خلل.

النمو والتنمر

تجب متابعة حالة النمو لدى الأطفال لعلاج أي علامة على التأخر فوراً، حتى لا يضار الدماغ صحياً وينعكس على الحالة النفسية، وفهم الملف المرضي الوراثي وتقييم المخاطر، وسرعة التعامل مع ما يمكن إصلاحه، أو تأخير الإصابة - حال حتميتها- أطول فترة ممكنة.

وينبغي تعليم الأطفال كيفية التصرف مع مشكلة التنمر، وتوسيع إدراكهم وتفكيرهم بصورة تجعلهم أكثر تحصناً من الأمراض النفسية، مع الاهتمام بنمط الغذاء الصحي، ودوره في تنمية الجانب العقلي والبدني معاً، وترسيخ ممارسة التمارين والألعاب الرياضية، مع ضرورة تجنب الضغوط والإجهاد، حيث تسبب التوتر المزمن، ومن ثم تتراكم في صورة مجموعة من الصدمات النفسية، تقود بعد فترة إلى الإصابة بالاكتئاب.