«داعش» يطعن وزير الأمن الإندونيسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجم مسلح «داعشي» وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بسكين، الخميس، أثناء زيارته لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، حسبما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون. وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو إن ويرانتو كان يخرج من سيارته عندما هاجمه رجل وسيدة هو ورجال شرطة كانوا معه خلال زيارته لبلدة بانديجلانج بمقاطعة بانتين.

وذكر التلفزيون المحلي أنه جرى نقل ويرانتو وهو قائد سابق بالقوات المسلحة، وكذلك رئيس الشرطة المحلية، الذي أصيب أيضاً في الهجوم، جواً للمستشفى العسكري المركزي في جاكرتا. وقال ديدي «يعتقد أن المشتبه فيهما تأثرا بالتعاليم المتطرفة لتنظيم داعش».

وأضاف أنه يعتقد أن المشتبه فيهما من أفراد جماعة توالي تنظيم داعش.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي زار ويرانتو في المستشفى، إن الوزير «لم يفقد الوعي» وسوف يخضع لجراحة. وأصدر الرئيس أوامره للشرطة ووكالة الاستخبارات بالتوصل للجماعة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم.

وقال جوكو للصحفيين «نطالب جميع المواطنين بمكافحة الراديكالية والإرهاب». مضيفاً «بجهودنا المشتركة فقط نستطيع استئصال الراديكالية في دولتنا».