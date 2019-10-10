نتنياهو يدين العملية العسكرية التركية في سوريا

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نشر بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أكد من خلالها إدانة بلاده للعملية العسكرية التركية في سوريا.
© REUTERS / Amir Cohen
تدين إسرائيل بشدة الاجتياح العسكري التركي للمحافظات الكردية في سوريا وتحذر من قيام تركيا ووكلائها بتطهير عرقي بحق الأكراد.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي:
ستبذل إسرائيل كل جهد ممكن لتقديم المعونات الإنسانية إلى الشعب الكردي الباسل.
وفي الإطار نفسه، أعرب الجيش الإسرائيلي عن قلقه إزاء العملية العسكرية "نبع السلام"، التي تقوم بها القوات التركية في منطقة شرق الفرات داخل الأراضي السورية.
ونقلت قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله، اليوم الخميس، إن "الجيش يشعر بالقلق إزاء زعزعة الاستقرار في المنطقة الكردية، واحتمال وقوع مذبحة للأكراد".
وبدأت أنقرة، يوم أمس الأربعاء، عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا تحت اسم "نبع السلام".
ويقول المسؤولون الأتراك إن العملية تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تمتد من نهر الفرات غربا، حيث مدينة جرابلس - إلى المالكية في أقصى شمال شرقي سوريا عند مثلث الحدود التركية العراقية، بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومترا، وعلى امتداد يقدر بنحو 460 كيلومترا.
وبحسب تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن هدف العملية هو إزالة ما وصفه بالممر الإرهابي الذي "يحاولون إقامته جنوب بلادنا" وإحلال السلام في المنطقة، وأضاف بأنه "بفضل المنطقة الآمنة التي سنقيمها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".
وأهم مدن هذه المنطقة التي تسيطر على معظمها وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة أمريكيا، هي الطبقة وعين عيسى وتل أبيض في محافظة الرقة، والقامشلي والمالكية في محافظة الحسكة.
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