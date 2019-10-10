"نداء الواجب"... اللعبة المفضلة للأمير محمد بن سلمان

لكن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت تقريرا مطولا، حول تفاصيل الحياة الشخصية لولي العهد السعودي، الذي أشارت إلى أنه ارتفعت شعبيته بصورة كبيرة في المملكة العربية السعودية، خاصة في أوساط الشباب.

ونقلت الشبكة البريطانية عن رجل أعمال خليجي، مقرب من الأمير الشاب البالغ من العمر 34 عاما، قوله: "محمد بن سلمان يحب تناول الوجبات الجاهزة، مثل الهوت دوغ".

© REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARES

وتابع "كما أنه يشرب كميات كبيرة من الكوكاكولا الخالية من السكر".

واستمر "أعلم أنه ترى ونشأ على ممارسة لعبة Call Of Duty (نداء الواجب)، وهو من المتابعين الكبار لكل التقنيات التكنولوجية الحديثة".

كما قال مالك دحلان، المحامي الدولي، لـ"بي بي سي": "محمد بن سلمان هو الزعيم الذي طال انتظاره في السعودية".

وأردف "السعوديون لم يروا أي زعيم يتمتع بمثل تلك الكاريزما، التي يتمتع بها ابن سلمان، منذ جده الملك المؤسس عبد العزيز".

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وقال أيضا، السير ويليام باتي، سفير بريطانيا لدى السعودية في الفترة ما بين عامي 2006 و2010: "انطباعي أن معظم السعوديين، لا سيما الشباب منهم، يؤيدون بدة ولي العهد السعودي، والطريق الذي ينهجه".

وتابع "يتفهم السعوديون أن التغييرات الكبيرة التي يجريها ولي العهد السعود، تحتاج إلى اتخاذ إجراءات حازمة".

كما قال دبلوماسي بريطاني آخر القى مع محمد بن سلمان في مناسبات عديدة: "أعتقد أن ولي العهد السعودي شخصية استثنائية ذات قدرات، فهو يشبه الوهج الشمسي الذي ينفجر آتيا بالأفكار الطاقة".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، تولى ولاية العهد في السعودية في 21 يونيو/حزيران 2017، عقب إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من منصبه.

ومنذ تولي ابن سلمان ولاية العهد، وأطلق حملة كبرى لتطوير السعودية من خلال "رؤية 2030"، التي تتخلى فيها البلاد عن الاعتماد على النفط، وتجري إصلاحات اجتماعية واسعة، سمح فيها للمرأة بقيادة السيارات ومنحها المزيد من الحقوق.