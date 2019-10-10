سكرتير الرئيس المصري الأسبق: بطاريات الصواريخ الإسرائيلية تحمي سد النهضة

أكد سكرتير الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أن سد "النهضة" ليس مشروعًا تنمويًا ولكنه شغل كيدي سياسي، وإسرائيل مجمدة قلب إثيوبيا.
وأضاف الفقي في تصريحات تلفزيونية، أمس الأربعاء، أن بطاريات الصواريخ الإسرائيلية تحيط بجدران سد النهضة لحمايته، وفقا لما نشرته بوابة "أخبار اليوم" (حكومية).
وأشار الفقي إلى أن الشعبين المصري والإثيوبي أشقاء، والمصريون ليسوا ضد مشروعات التنمية في إثيوبيا، ولكن بشرط حماية حصة مصر المائية والحفاظ عليها.
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