أول قرار للحرس الملكي السعودي بشأن "حارس الملك المقتول"

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قررت إدارة الحرس الملكي إطلاق اسم اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي السابق للملك سلمان على ميدان الحواجز الخماسي العسكري في مدينة تدريب الحرس الملكي بالثمامة، شمال مدينة الرياض.
ودشن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، ميدان الحواجز الخماسي العسكري، كما افتتح بعض المرافق التدريبية الجديدة في معهد الحرس الملكي ومبنى الوسائل الأمنية K-9.
وقالت رئاسة الحرس الملكي إن إطلاق اسم الفغم على الميدان يأتي "تقديرا وعرفانا من رئاسة الحرس الملكي للدور الذي قام به في خدمة الوطن"، بحسب موقع "سبق" الإخباري السعودي.
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واحتفت مدينة تدريب الحرس الملكي بالثمامة بتخريج عدد من دورات الفرد الأساسي وأمن وحماية الشخصيات.
وشدد الفريق الأول الركن سهيل المطيري، على أهمية التدريب والتعليم، مؤكدا على أنها من وسائل الأمم للوصول إلى المجد والقمم.
وبدأ العرض العسكري ثم أديت فرضيات وتطبيقات في أمن وحماية الشخصيات ومكافحة الإرهاب وعروض الرماية بالذخيرة الحية والرماية التكتيكية.
وقتل الفغم، فجر الأحد 29 سبتمبر/ أيلول، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.
وعمل اللواء الفغم أيضا مرافقا شخصيا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، إذ كان يلازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى 30 عاما. وتخرج من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ثم نقل للخدمة في الحرس الملكي.
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