نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يتحدث لـ"سبوتنيك" عن المنطقة الصناعية الروسية

ما تقييمك للأسبوع الصناعي الكبير وهل تم توقيع اتفاقيات جديدة؟

الأسبوع الصناعي الكبير كان ناجحا جدا، وركز على أحد أهم المشروعات التي تتم بين مصر وروسيا، وهو مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، ونحن الآن في مرحلة إنهاء الإجراءات التعاقدية مع الجانب الروسي، ومتفائلون بأننا سنسلم المرحلة الأولى من مساحة الأرض خلال الربع الأول من عام 2020.

© Sputnik . Ekaterina Shtukina

وصل إلى الآن عدد الشركات الراغبة في التعاون مع مركز الصادرات الروسي والاستثمار في المنطقة إلى أكثر من 26 شركة، وستكون المنطقة الصناعية الروسية مدخل حقيقي لأفريقيا.

كيف تخطط مصر للاستفادة من قمة سوتشي بين أفريقيا والجانب الروسي؟

نبذل قصارى جهدنا حاليا في الفترة القادمة حتى يكون هناك إنجاز حقيقي قبل قمة أفريقيا روسيا في سوتشي، خططنا لذلك بالفعل لكن سنعلن عنه في وقته.

هل تم الاتفاق خلال الأسبوع الصناعي الكبير على توقيع اتفاقات فيما يتعلق بالتصنيع المشترك بالإنتاج الحربي والعسكري؟

لا، لم أكن طرفا في هذا الجزء من النقاشات، أنا أختص فقط بما يتعلق بالمنطقة الصناعية الروسية.

وماذا عن مبادرة دول الفيشغراد لإنشاء منطقة صناعية في مصر، هل ستكون في المنطقة الصناعية لقناة السويس أم في منطقة أخرى؟

نحن في المنطقة الصناعية لقناة السويس منفتحون على التعاون مع الجميع ونسعى لجذب استثمارات حقيقية، ولدينا مساحة ضخمة جدا فالدولة المصرية مخصصة 460 كم وهذا إجمالي مساحة المنطقة الصناعية الروسية، والتي تمتاز بموقعا المتميز جدا وبنيتها التحتية الجيدة.

إلى أين وصلت اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي، وتأثيرها على المنطقة الصناعية والتصدير إلى أفريقيا تحديدا؟

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إجمالي الاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية ترحب بـ90% من دول العالم، حيث أن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر تسمح بأن أي بضائع تصنع في مصر تحصل على شهادة منشأ من مصر، وهذا يسنح لهذه البضائع بدخول عدد ضخم جدا من الدول، وهذا ما يشجع على الاستثمار في المنطقة الصناعية بقناة السويس أو باقي المناطق الصناعية الأخرى.

ما حجم الاستثمار الروسي بالنسبة لإجمالي حجم الاستثمار في المنطقة الصناعية؟

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المخطط أن تكون المنطقة الصناعية الروسية 5.25 كم، وسيبلغ حجم الاستثمار الإجمالي حوالي 6.9 مليار دولار، المخصص للمرحلة الأولى في الميزانية 185 مليون دولار وفقا لما أعلنه الجانب الروسي، وستتراوح مساحة هذه المرحلة ما بين كم إلى 1.5 كم، وهو ما يجعل الاستثمار الروسي ثاني استثمار رئيسي في منطقة شرق بورسعيد.

هل هناك مزايا محددة منحت للجانب الروسي بخصوص التصدير لأفريقيا؟

نتبع سياسة موحدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمنح جميع المستثمرين الذين يتعاونون معنا مزايا، لكن بطبيعة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فإنها تعمل من خلال مجلس إدارة من ضمنه مجموعة من الوزراء الاقتصاديين الرئيسيين، يبلغ عددهم 6 وزراء، بالإضافة إلى خبراء من جميع المجالات، يمتلك مجلس الإدارة صلاحيات إعطاء مزايا إضافية للصناعات كثيفة العمالة أو الصناعات ذات التكنولوجيا المتطورة جدا، لكن يتم التعامل مع كل حالة على حدة في هذا الصدد.

هل يوجد تنسيق روسي صيني حول طريقة تسيير العمل في المنطقة الصناعية الروسية؟

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المنطقة الصناعية الروسية ترحب بكافة الاستثمارات من كافة دول العالم، ففي المنطقة الجنوبية في المنطقة الصناعية بالعين السخن، هناك حجم كبير جدا من الاستثمارات الصينية، وهناك أكثر من مطور صناعي وحجم شركات كبير جدا، والمنطقة الصناعية لقناة السويس إحدى المناطق المستهدفة من الجانب الصيني لأنها على الطريق الرئيسي لطريق الحرير، لكن أعمال التنسيق بين الجانب الروسي والصيني لا علم لي بها.

في الوقت الحالي نحن في المراحل الأخيرة لتوقيع عقد مع شركات تويوتا وإن واي كي وغيرها كتحالف ثاني في منطقة شرق بورسعيد، كما تجري نقاشات بشأن محطة حاويات أخرى، لضمان أن كل طلبات المنطقة الصناعية من المواد الخام تصل إليها.

كانت هناك عدة نقاط عالقة بخصوص الشركة التي تتولى الإدارة في المنطقة الصناعية الروسية، هل تم الانتهاء منها؟

انتهينا من معظم النقاط العالقة وهناك تفاهم كامل مع الجانب الروسي، وشركة إدارة المنطقة الروسية تم تأسيسها داخل المنطقة الصناعية وأصبحت كيانا قائما ولا خلاف حول ذلك، وطلب الجانب الروسي سرعة تسليم الأرض، ودرسنا ذلك وأعطيناهم بدائل، ولدى الجانبان عزيمة راسخة بأن تظهر النتائج على الأرض في أقرب وقت.

هل هناك أطراف خارجية غير مصرية تشارك في أعمال الحماية والتأمين للمنطقة الصناعية الروسية؟

القوات المسلحة المصرية بكل فروعها هي المسؤولة تأمين قناة السويس، وأعتقد أن العالم كله يشهد بأن قناة السويس آمنة تماما في ظل أي ظروف، وتعبر بها كل السفن بمنتهى الأمان حتى في التوقيتات الصعبة كأحداث الثورة، لم يحدث أي اضطرابات، ونشدد على أن الدولة المصرية مسؤولة بكامل أجهزتها عن تأمين كل شبر من أرضها.

أجرت الحوار: جيهان لطفي