وفاة وزير الاتصالات المصري الأسبق بعد إسهاماته في نشر الإنترنت

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نعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ببالغ الحزن والأسى الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، لم يمنعه من مواصلة مسيرة العطاء ونشر العلم والمعرفة في كل مكان، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام".
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يذكر أن طارق كامل كان قد تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو/ تموز 2004 إلى فبراير/ شباط من عام 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق؛ وضع خلالها استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وحقق كامل خلال فترة توليه المسؤولية طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولية، وأطلق عدداً من المبادرات القومية الكبرى التي أسهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصري، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب وإعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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