مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 450 سلة غذائية للأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة 450 سلة غذائية للأسر اللبنانية الفقيرة فى مدينة بيروت، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". ويأتى ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الاحتياجات الغذائية للأسر اللبنانية الأشد فقرا.

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