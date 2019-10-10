مجلس الوزراء العراقى يقرر صرف 10 ملايين دينار لعوائل شهداء المظاهرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الوزراء العراقى، اليوم الخميس، صرف مبلغ 10 ملايين دينار لعوائل شهداء المظاهرات، فيما تكفل بعلاج الجرحى وإن تطلب علاجهم خارج البلاد. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن مجلس الوزراء قرر، منح عوائل شهداء المظاهرات من المدنيين والقوات الأمنية مبلغ 10 ملايين دينار لكل عائلة". وأضاف مجيد، أن "الحكومة قررت التكفل بعلاج جرحى المظاهرات من المدنيين والقوات الأمنية، مجانا حتى وإن تطلب علاجهم خارج العراق". وكان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى قد أعلن - فى وقت سابق - عن تكفل الحكومة بعلاج جرحى المظاهرات الأخيرة، وإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية تلك المظاهرات، وشهدت العاصمة بغداد وعدة محافظات عراقية منذ الأول من أكتوبر الجارى عدد من المظاهرات المطالبة بالإصلاح.

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