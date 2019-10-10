الكرملين: بوتين إلى السعودية والإمارات الأسبوع المقبل

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور السعودية في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري والإمارات في 15 من الشهر نفسه.
جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس.
وقال أوشاكوف إنه يتم تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقات تجارية، لتوقيعها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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