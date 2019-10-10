حساب يكشف تلاعب مؤيد لـ"بي كا كا/ي ب ك" بفيديو عن ترامب

أنقرة/ أنس جانلي/ الخليج 365
تلاعب أحد مؤيدي منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، بمقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أضاف إليه عبارة "ترامب أهان الشعب الكردي وقتل الأكراد"، بعد قراره الإنسحاب من شمال سوريا، وإطلاق الجيش التركي عملية "نبع السلام" بالمنطقة.
ويظهر في الفيديو، فندق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة لاس فيغاس، علقت عليه لافتة كبيرة مكتوب عليها العبارة المذكورة أعلاه، غير أن المتلاعب بالفيديو نسي أن يحذف عبارة غرينبيس" من أسفل العبارة، في إشارة إلى المنظمة الدولية المدافعة عن البيئة.
وكشف هذا التلاعب، حساب آخر في وسائل التواصل الاجتماعي، وأعاد نشر الفيديو من جديد، مغيرا العبارة إلى "توقفوا عن نشر الكذب، تجعلون الأمور أكثر سوءًا".
يُذكر أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، المؤيدة لمنظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، عملت على نشر صور ومقاطع فيديو متلاعب بها، حول قتل المدنيين والدمار، خلال عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" التركيتين.
والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
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