"ائتلاف الكرامة ": "النهضة" تدعونا للتشاور حول تشكيل الحكومة‎ التونسية

تونس/ هشام بن أحمد /الخليج 365

أعلن "ائتلاف الكرامة" التونسي، الذي تشكل حديثا، الخميس، أنه تلقى دعوة رسمية من حزب حركة النهضة (إسلامي) الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة للاجتماع من أجل الدخول في مشاورات من اجل تشكيل حكومة.

وقال الناطق الرسمي باسم "ائتلاف الكرامة"، سيف مخلوف، خلال ندوة صحفية عقدت، اليوم، بمقر الحملة الانتخابية للائتلاف بالعاصمة " تمت دعوتنا للدخول في مشاورات تقودها حركة النهضة من أجل تشكيل حكومة"

وتابع مخلوف "هذه المشاورات ستنطلق خلال الساعات القادمة ونحن في الائتلاف، نطمئن التونسيين أننا سنعمل على إنجاحها".

وبين مخلوف أن مشاورات "ائتلاف الكرامة" ستنبني على قاعدة البرامج المطروحة في ما يخص خريطة عمل الحكومة المرتقبة خلال 6 أشهر القادمة مشيرا إلى أن الائتلاف لن يشارك في الحكم إن لم يتم التفاهم حول البرامج التي قدمها لتحسين أوضاع التونسيين وإيجاد حلول لمشاكلهم.

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وجدد سيف الدين مخلوف دعم "ائتلاف الكرامة" (الذي يصف نفسه بـ"الثوري") للمرشح الرئاسي قيس سعيد داعيا التونسيين للتوافد بكثافة على الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني الأحد المقبل والتصويت له.

هذا وأشار مدير الحملة الانتخابية لائتلاف الكرامة، ماهر زيد، خلال ذات الندوة إلى أن للائتلاف حساسية كبيرة من الأطراف الضالعة والمتورطة في أنشطة فساد لذلك يحتاج لبعض الوقت حتى يتريث ويحسم اختياراته في مسألة مشاركته في الحكومة من عدمها.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب رسمي حول ما ورد على لسان الناطق باسم ائتلاف الكرامة.‎



يذكر أن "ائتلاف الكرامة" حل في المركز الرابع في الانتخابات التشريعية الأخيرة وفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات، الأربعاء، بعد تحصله على 21 مقعدا من 217 مقعد بالبرلمان التونسي.

وإئتلاف الكرامة هو تحالف سياسي وانتخابي تونسي تشكل في فبراير-شباط الماضي من قبل عدة شخصيات سياسية ومستقلة، إلى جانب أحزاب سياسية أخرى أهمها حزب جبهة الإصلاح التونسي والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العدالة والتنمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.