بمشاركة قطر.. انطلاق اجتماع عسكري خليجي لرفع مستوى التعاون

مسقط/ الخليج 365

انطلق في العاصمة العمانية مسقط، اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول التعاون الخليج، الخميس، بمشاركة قطرية، لبحث "تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، "بدأت اليوم أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضاف: "ترأس الاجتماع الفريق أحمد بن حارث النبهاني، رئيس أركان الجيش العماني بحضور رؤساء الأركان بدول المجلس".

وقال النبهاني، إن "مسيرة التعاون العسكري حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات وسط تطور كبير ونوعي".

وأشار أن الاجتماع يسعي إلى" تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم".

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فيما شدد أحمد بن علي آل علي، الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، على أهمية تسريع عملية التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

وتطلع إلى "إدامة التعاون في العمل العسكري المشترك واستمراره، وصولًا إلى اتخاذ القرارات والتوصيات التي سيكون لها الأثر الكبير في دعم مسيرة التعاون العسكري بين دول المجلس".

والأربعاء، وصل مسقط، رؤساء أركان جيوش قطر والكويت والإمارات والبحرين والسعودية،، وكان النبهاني في استقبال كل منهم لدى وصوله قاعدة السيب الجوية.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، انطلق اجتماع، لرؤساء أركان دول مجلس التعاون، في الكويت، وشهد أول مشاركة قطرية في اجتماع عسكري منذ اندلاع أزمة الخليج قبل عامين.

ومنتصف 2017، بدأت الأزمة الخليجية، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارًا.

وتشهد المنطقة حاليًا، حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.