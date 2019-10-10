مكيف يتسبب في وفاة امرأة

صحيفة الخليج الالكترونية

تسبب حريق في حي المنتزه بتبوك، في مصرع امرأة في العقد الثالث من العمر اختناقًا.‏

وأكد شاهد عيان من الجيران أنه شم رائحة احتراق، فخرج لاستكشاف الأمر، فوجد بيت جاره ‏يحترق، وصاحب المنزل في المسجد‎.‎

وأضاف وفقًا لـ”عكاظ”: فشلت محاولات كسر الباب، وذهبنا لاستدعاء صاحب المنزل من ‏المسجد، حتى وصلت فرقة الدفاع المدني وقامت بكسر الباب، وإخراج المرأة التي فارقت الحياة بسبب الاختناق.‎

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن نشوب ‏حريق في أحد المنازل في حي المنتزه، وتمت السيطرة عليه، إلا أن المرأة فارقت الحياة، ‏مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تظهر حدوث تماس كهربائي بالمكيف