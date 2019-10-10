صحيفة الخليج الالكترونية عبّر مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد عن شكره وتقديره لوكيل الرقيب علي بن عائض الشهراني من منسوبي قوة أمن الحرم؛ إثر تمكنه من ضبط متسول داخل المسجد الحرام بحوزته أكثر من 31 ألف ريال تحصل عليها من زوار الحرم.

ويعتبر هذا التصرف من قبل المتسول جريمة يعاقب عليها النظام، علمًا بأن معظم من يمارسون هذه الممارسات من مجهولي الهوية والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

وقال العميد الدكتور “بدر” في خطاب الشكر والتقدير الذي سلمه لوكيل الرقيب “الشهراني”: أشكر وأقدر لكم جهودكم في القيام بأعمال خارج مهامكم الوظيفية والقبض على متسول داخل المسجد الحرام وبحوزته أكثر من 31 ألف ريال سعودي صباح هذا اليوم الخميس، ونحن نفخر بكم وبأمثالكم. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط متسول في الحرم وبحوزته 31 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.