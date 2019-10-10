هيئة المواصفات تحذر من منتج زيت ديزل متداول في السوق

صحيفة الخليج الالكترونية حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من منتج زيت محرك الديزل “النمر” “زيت الديزل سي أف 40”. وذكرت الهيئة أن نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO 19/2013. وأضافت أن البيانات الإيضاحية على العينة توضح أنها غير مطابقة؛ بسبب أن درجة الخدمة (CF) ملغاة فنياً، وذلك طبقاً للمواصفة القياسية. انشر الخبر :

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